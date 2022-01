"Vamos dançar até chegares aos 100 anos": Will Smith celebra 85º aniversário da mãe

Caroline Bright, mãe de Will Smith, dançou ao ritmo da icónica música de Whitney Houston "I Wanna Dance with Somebody".



A filha de Will Smith, Willow, também assinalou o dia especial com uma publicação onde surge a abraçar o pai e a avó aniversariante.

Will Smith protagonizou um momento divertido ao dançar com a mãe que celebrou 85 anos de vida.O famoso ator publicou partilhou o vídeo nas redes sociais onde surge a dançar com a progenitora, num momento de felicidade com a progenitora."Vamos dançar até chegares aos 100 anos", escreveu o ator na legenda do vídeo no Instagram.