Vanessa Silva, de 40 anos, abriu as portas da sua intimidade no ‘Big Brother Famosos’ (TVI) e revelou que pôs um ponto final do seu casamento porque se apaixonou por uma mulher. Tal como o CM já tinha escrito, trata-se da cantora Liliana Almeida, que agora está noiva de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting.