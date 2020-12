Consentimento é um livro que tira o sono a quem o lê. É com poucas horas de descanso que falamos com Vanessa Springora. Está em Paris, fala connosco via skype. O seu testemunho literário é duro, ao fim de algumas páginas percebemos que se trata de um livro urgente, e pode ser lido num só fôlego.