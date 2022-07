As gravações do filme ‘Velocidade Furiosa 10’, com a participação da atriz Daniela Melchior, vão prosseguir em Portugal na próxima semana. Desta vez, as cenas irão decorrer na zona de Cacilhas, Almada, à beira do rio Tejo, o que vai condicionar o trânsito.



De acordo com as informações divulgadas pela câmara, “as filmagens consistem em passagens de carros entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi”.









