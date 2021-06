Depois de

às 23 semanas e 3 dias a 5 de maio, Angélica ficou sem as cinzas da bebé durante um assalto ao carro no passado sábado, dia 29 de maio.



Desde então que a cunhada de Diogo Piçarra tem feito apelos nas suas redes sociais de forma a recuperar a urna da filha, mas até agora sem sucesso.

Depois do apelo para encontrar a urna roubada com as cinzas da filha, Angélica Jordão voltou às redes sociais, desta vez para denunciar alegadas "brincadeiras" com as cinzas da filha.A ex-concorrente de um reality show da TVI partilhou várias mensagens que recebeu na rede social Instagram, onde é acusada de provocar "drama" com o roubo da urna onde se encontravam as cinzas da filha Lua. A ex-concorrente mostrou ainda algumas imagens que tem recebido, nomeadamente alegadas montagens da urna das cinzas à venda na internet para "rituais".ter dado à luz a filha sem vida"Infelizmente até agora não foi encontrada a urna da Lua", revelou Angélica esta terça-feira naquela rede social.