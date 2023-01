Voltam a surgir rumores de uma possível nova gravidez de Georgina Rodríguez. Tudo porque o vestido branco que usou na festa do seu 29.º aniversário, na 6.ª feira, em Riade, Arábia Saudita, destacou as curvas da namorada de Cristiano Ronaldo, e deixou à vista uma saliência na barriga.



Perante as imagens, os fãs do casal começaram a especular sobre uma possível gravidez.









Ver comentários