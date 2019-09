A gala dos Globos de Ouro, exibida este domingo, ficou marcada pelo desfile de visuais elegantes, glamourosos e até exuberantes. Mas quem roubou todas as atenções dos telespetadores foi Cristina Ferreira com cinco vestidos que marcaram pela diferença.Durante a gala, a apresentadora das manhãs da SIC deu que falar com as várias mudanças de look. A Internet não perdoou e muitos foram os internautas que utilizaram os looks de Cristina Ferreira para criar memes - uma espécie de caricatura que se caracteriza pelo humor.Os visuais da apresentadora foram associados a personagens, objetos e até animais.