A marca de luxo italiana Dolce & Gabbana apresentou, este sábado, as suas propostas para a temporada Primavera/Verão 2024 na Semana da Moda de Milão. A coleção, intitulada simplesmente ‘Mulher’, apostou no preto e no branco, com vestidos-lingerie transparentes e espartilhos que evidenciavam a silhueta feminina.









