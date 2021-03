"Vi a minha vida quase a fugir-me entre os dedos": Dolores Aveiro deixa mensagem emocionada um ano após sofrer AVC

"Faz hoje um ano que vi a Minha vida quase a fugir-me entre os dedos,e afortunadamente eu consegui agarrar-me a uma luz,luz essa que me puxava para cima,uma luz que teimosamente insistia que aquele era só mais um obstáculo a ser ultrapassado e mais uma história de superação para contar da minha vida.

Mais uma entre tantas...", começa por desabafar Dolores.



Nunca falei abertamente sobre o que aconteceu na verdade,só porque recuperei a quase 100% as pessoas acham que nada aconteceu ou que,foi pequeno o susto que eu dei aos meus filhos e a quem me ama de verdade,nunca fui de me vitimar,falo nas minhas histórias de superação com orgulho e não para que sintam pena de mim,sei que tem milhões de histórias iguais ou piores que a minhas,mas cada um sabe da sua dor,não é verdade?", lê-se na descrição que acompanha a imagem.