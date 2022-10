"Havia estádios em que ouvia chamarem-me de cigano e sei que era com maldade. Ouvi muitas coisas que mexiam comigo mas que ao mesmo tempo me davam força para fazer ainda melhor e os calar com o meu trabalho", confessa Ricardo Quaresma que participou na 4ª edição da Global StopCyberbullying Telesummit, maior evento sobre bullying e cyberbullying realizado a nível mundial.









