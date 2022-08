A ex-Spice Girl Victoria Beckham faz questão de que todas as peças da sua marca de pronto a vestir tenham bolsos secretos para guardar cristais energéticos. A mulher de David Beckham acredita que as pedras protegem e curam aqueles que os trazem diariamente consigo e, por isso, é lógico que a roupa do dia a dia os possa integrar de forma mais ou menos discreta.Leia a notícia completa na revista VIDAS