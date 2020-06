Vidas de verão chega esta quarta-feira

Notícias dos famosos, passatempos para todos os gostos, sugestões de pratos e restaurantes, inquérito a figuras públicas, as férias das estrelas, a eleição dos mais sexy. Um novo mundo reabre as portas no seu Correio da Manhã.É o regresso do ‘Vidas de Verão’, um espaço que é já uma referência na imprensa escrita portuguesa, que acompanha todo o período de férias dos portugueses. Um espaço sempre renovado, indo ao encontro das expectativas de todos quantos diariamente nos leem, e que apela, uma vez mais, à participação dos leitores: enviando-nos as melhores fotografias da sua praia e as anedotas que ficaram para sempre na sua memória.Aproveite, ainda, para eleger os portugueses e portuguesas mais sexy, em quatro áreas distintas: TV, Sport, Net e Artes. É esta a nossa proposta para umas férias em grande, que todos merecem. Divirta-se!