A cantora Bárbara Bandeira homenageou a amiga Sara Carreira com um vídeo no qual as duas surgem a cantar uma música em inglês. A jovem artista publicou o vídeo no Instagram, no dia em que ocorreu o funeral da filha mais nova de Tony Carreira, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.