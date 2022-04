Já nasceu a filha do antigo jogador do FC Porto Hulk. Zaya é fruto da relação com Camila Ângelo, que é sobrinha da sua ex-mulher, Iran. A bebé é assim irmã e ao mesmo tempo prima dos outros três filhos, Tiago, Ian e Alice, do atual jogador do Atlético-MG.



“Sob a bênção de Deus pai todo-poderoso e Nossa Senhora, nasce a nossa pequena Zaya.









