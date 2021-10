View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Meadow Walker (@meadowwalker)

O ator norte-americano Vin Diesel acompanhou a filha de Paul Walker, Meadow Walker, até ao altar no casamento da jovem.Meadow anunciou que se tinha casado esta sexta-feira, numa publicação na sua conta de Instagram."Estamos casados!", pode ler-se na publicação em que a filha do falecido ator anunciou que casou com Louis Thornton-Allan, noticiou o US Weekly.A atriz de "Fast and Furious", Jordana Brewster, também esteve presente na cerimónia.