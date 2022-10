Vítor Norte vive uma fase mais complicada com a sua saúde. No início do mês de setembro, viu-lhe ser diagnosticado um cancro na cabeça. Na altura, o ator, de 71 anos, contou à ‘Nova Gente’: “É um tumor externo, na cabeça, mas extirpável. Eu sou uma pessoa otimista. O próximo passo é a cirurgia”. Agora, o CM sabe que o “próximo passo” já foi dado.









