Vitória em tribunal: Sobrinho de Ricky Martin retira acusações contra o cantor

"Isto nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático a fazer falsas alegações com nenhuma prova em concreto", declarou a equipa jurídica do cantor à TMZ.

Ricky Martin venceu processo em tribunal contra o próprio sobrinho após este familiar retirar todas as queixas que tinha feito contra o cantor. De acordo com a TMZ, o juiz retirou também a ordem de restrição contra o cantor, emitida há apenas uma semana.Martin esteve presente na audiência do tribunal através da plataforma Zoom, contudo não prestou declarações.Recorde-se que o sobrinho de 21 anos alegou que ele e o tio tiveram um relacionamento sexual de sete meses, que terminou com perseguições e assédio. O artista negou e afirmou ainda que nunca teve um caso com um homem.Num direto do Facebook, Eric Martin, um dos meios-irmãos do cantor, também disse que as alegações foram feitas por um sobrinho que sofre de "problemas de saúde mental".