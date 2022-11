Vocalista da banda norte-americana Low morre aos 55 anos

A vocalista e baterista da banda norte-americana Low, Mimi Parker, morreu este sábado sábado, aos 55 anos, vítima de cancro, informou este domingo a família, dias após o seu grupo musical ter cancelado uma digressão europeia que passava pelo Porto.

"Ela morreu na noite passada, rodeada pela família e com amor, incluindo o vosso. Guardem o nome dela por perto e de forma sagrada. Partilhem este momento com alguém que precise de vocês. O amor é realmente a coisa mais importante", pode ler-se numa mensagem da página oficial da banda Low na rede social Twitter.

Mimi Parker tinha sido diagnosticada com um cancro nos ovários, no final de 2020, obrigando a vocalista dos Low a ser submetida a tratamento oncológico, em 2021, embora o seu estado de saúde apenas tenha sido tornado público no início deste ano.

Nas últimas horas, os membros da sua banda e do mundo da música manifestaram o seu pesar pela perda, nas redes sociais, salientando as qualidades artísticas de Parker e recordando as amizades que ela soube acarinhar.

Parker nasceu em 1967, tendo crescido numa pequena vila nos arredores de Bemidji, no Minnesota, estado norte-americano que foi também o berço da banda que deu notoriedade à baterista e vocalista agora falecida.

Os Low nasceram em 1993 - integrando Alan Sparhawk (marido de Mimi) e John Nichols, para além de Parker -- e lançaram o primeiro álbum, "I could Live in Hope", no ano seguinte, que acabaria por ser considerado um dos melhores álbuns dos anos de 1990 pelo 'site' de música Pitchfork.

Os Low foram considerados uma das bandas mais originais e influentes no Indie Rock.

O grupo musical tinha anunciado o cancelamento de uma digressão pela Europa, que deveria estar a decorrer e que incluía uma passagem pela Casa da Música, no Porto, na passada segunda-feira.