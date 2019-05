'Você na TV!' faz remodelação no cenário ao estilo do 'Programa da Cristina'

Clique aqui para saber mais

Maio está a ser um mês de grande mudanças e novas aposta na estação de Queluz de Baixo. A TVI continua decidida a lutar pelas audiências e anunciou alterações no 'Você na TV!'.Esta terça-feira, a dupla Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes inaugurou o novo cenário do programa da manhã. Um painel diferente mas em muito semelhante com o programa rival da SIC.