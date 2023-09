"Vou aqui ficar uns largos meses": Em lágrimas, Rita Pereira conta que vai participar em projeto no Brasil

"Vou aqui ficar uns largos meses.





Vim sozinha, sem a família. Não foi uma decisão fácil, mas tenho ao meu lado um companheiro que me apoia e compreende a importância desta mudança", disse a atriz na publicação.

u sei que um dia [o filho] vai olhar para a mãe e perceber que trabalhei muito para chegar até aqui e sei que eu serei uma inspiração para, também ele, lutar pelos seus sonhos", acrescentou.



A atriz afirma que lhe vai custar estar longe da família, mas que conta com o apoio dos fãs e promete dar o melhor "para que se orgulhem desta portuguesa que foi à conquista do mundo", disse.





Rita Pereira anunciou, este domingo, que vai participar num projeto de ficção no Brasil. Numa publicação feita no Instagram, a atriz, que aparece a chorar, informou os fãs que já está no Brasil há três dias e que decidiu não se despedir de ninguém, à exceção da família mais próxima."Não gosto de despedidas. Nunca sei o que dizer e fico emocionada. Vim só", começa por escrever a atriz.A atriz e modelo de 41 anos não revelou qual o projeto em que vai participar, mas garante que vai concretizar um sonho de vida.Rita Pereira falou, ainda, do filho Lonô, de quatro anos, que "ainda não entende" a decisão. "E