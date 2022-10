A ‘voz’ masculina do ‘Big Brother’ (TVI) está com um “problema de saúde”, o que faz com que esteja há cerca de uma semana afastado do reality show. Quem o revelou foi António Carvalho, ex-concorrente do ‘Amor Acontece’, também da estação de Queluz de Baixo. “Pelo que me dizem as fontes, o ‘Big’ tem um problemazinho de saúde, que rapidamente, espero eu, irá ultrapassar”, começou por contar nas redes sociais. “Não sei porque fizeram tanto mistério à volta disso, bastava só dizer que ele tem realmente algum problema e que o vai ultrapassar (…) muita gente o conhece e sabe quem é e, portanto, as melhoras para ele”, disse.





