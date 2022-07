Wandson queixa-se de xenofobia nas redes sociais e CP abre inquérito sobre incidente

O comediante Wandson Lisboa publicou na quarta-feira um vídeo na sua conta do Twitter onde diz ter sido alvo de xenofobia enquanto fazia uma viagem de comboio."Levantei-me e disse que estava com calor, e um senhor do meu lado "calor? Se fosse no teu país não estavas a reclamar...qualquer um agora é português", escreveu Wandson na rede social, onde explica o que aconteceu.Wandson Lisboa é um criativo brasileiro radicado em Portugal e tornou-se um fenómeno do Instagram, pelos seus vídeos com teor humorístico."Tá calor com um cheirinho de xenofobia suada", acrescentou no Twitter.Depois da publicação do vídeo, Wandson Lisboa recebeu uma resposta por parte da CP: "A mensagem que nos transmite não se coaduna com aquilo que são os valores e qualidade de serviço que pretendemos garantir aos nossos Clientes".A CP, em comunicado, referiu ainda que "na sequência de um incidente ocorrido ontem entre dois passageiros e um revisor, a CP vem lamentar e repudiar veemente o sucedido"."A CP-Comboios de Portugal já acionou todos os mecanismos necessários com vista à abertura de um inquérito interno. Caso se confirme o relatado, será instaurado o respetivo processo disciplinar", acrescenta a empresa.