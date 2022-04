Will Smith é visto em público pela primeira vez na Índia após estalada a Chris Rock

Will Smith foi visto em público pela primeira vez após a agressão a Chris Rock na cerimónia dos Óscares, em Mumbai, na Índia, onde chegou para se encontrar com o guru espiritual privado.O ator aterrou num aeroporto privado e estava, aparentemente, sozinho quando chegou ao hotel, tendo sido cercado pelos paparazzi, aos quais acenou e sorriu quando estava a entrar no hotel. "Parecia relaxado e alegre enquanto tirava fotografias com os fãs", de acordo com o jornal Marca.Smith está na Índia para se encontrar com o líder espiritual Sadhguru, com quem já se tinha encontrado em 2020, quando foi com a família para Los Angeles.Desde o pedido de desculpas a 28 de março, Will Smith ainda não disse nada pessoalmente ou nas redes sociais sobre a agressão a Chris Rock.O ator está proibido de participar em eventos da Academia e viu vários projetos a serem cancelados devido ao sucedido.