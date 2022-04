Will Smith impedido de participar em eventos da Academia nos próximos 10 anos após estalo a Chris Rock

O ator Will Smith foi impedido de participar em eventos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA durante 10 anos após estalo a Chris Rock na sessão dos Óscares deste ano no dia 28 de março, avançou a Sky News.



O conselho estava marcado para se reunir a 18 de abril, mas adiantou para esta sexta-feira a audiência para lidar com o incidente "em tempo hábil" após a renúncia do ator à Academia.



Will Smith já tinha feito um pedido formal de desculpas e decidido faz uma pausa da carreira.



Desde quarta-feira, optou por ficar internado numa clínica de reabilitação de luxo para celebridades, nos Estados Unidos.



A situação remonta ao momento em que o ator Will Smith, de 53 anos, agrediu Chris Rock, de 57, para vingar uma piada sobre a mulher.