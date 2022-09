William e Kate Middleton deixaram para os primeiros dias de setembro a grande mudança de vida e de rotinas. O filho mais velho da princesa Diana e a companheira instalaram-se este fim de semana na nova casa, a Adelaide Cottage, em Windsor, no interior de Inglaterra.









O casal optou por afastar-se da azáfama de Londres e educar os três filhos, George, de nove anos, Charlotte, de sete, e Louis, de quatro, no campo. Além disso, a residência localiza-se a escassos 10 minutos da casa da rainha Isabel II, facto que terá pesado na decisão da família. De acordo com a imprensa inglesa, William faz questão de estar perto da avó de 96 anos, principalmente agora que se encontra com a saúde debilitada. Outro dos fatores que contribuiu para esta mudança foi o aumento da privacidade. Em Kensington, os jardins são abertos para o público, o que tornava a zona pouco reservada.

Antes da chegada da família, a casa sofreu pequenas remodelações, como a pintura do exterior e do interior.









Leia também Príncipe Harry e Meghan de visita ao Reino Unido George, Charlotte e Louis iniciam esta semana no novo estabelecimento de ensino, a conceituada Lambrook School, que custará 80 mil euros anuais pelos três.

Harry e Meghan em Inglaterra



Entretanto, Harry e Meghan Markle já chegaram ao Reino Unido para a primeira visita ao país desde a presença no Jubileu da rainha, em junho. O casal, que viajou sem os filhos, vai fazer visitas a várias instituições de solidariedade. Além disso, ontem, os duques de Sussex estarão no evento One Young World Summit, em Manchester.