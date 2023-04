Woody Harrelson confirma que pode ser irmão de Matthew McConaughey

O ator norte-americano Woody Harrelson disse que há realmente "alguma veracidade" nas afirmações de Matthew McConaughey de que os atores podem ser irmãos De acordo com a empresa de notícias norte-americana BuzzFeed, Woody Harrelson confirmou a história de Matthew McConaughey de que as suspeitas de que podem ser irmãos começaram quando estavam de férias na Grécia. A mãe de McConaughey revelou a ambos que conhecia o pai de Harrelson. Woody afirmou que depois da mãe de McConaughey fazer essa revelação, fez uma pausa "um pouco perturbadora" e "cheia de insinuações".Woody Harrelson afirmou que nove meses antes do nascimento de Matthew, a mãe de McConaughey estava separada do marido.