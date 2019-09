Yannick Djaló vai voltar a ver as filhas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na primeira audiência de regulação do poder paternal das pequenas Lyonce e Lyannii, de oito e sete anos, a juíza foi clara. Há que recuperar o tempo perdido e Yannick Djaló tem de começar a repor o contacto com as filhas – de quem está afastado há dois anos devido ao mau relacionamento que tem com Luciana Abreu.Depois do primeiro frente a frente na Justiça, o jogador já teve uma conversa com as filhas, ... < br />