Youtuber Keenan Cahill morre aos 27 anos

O youtuber Keenan Cahill morreu esta quinta-feira, aos 27 anos, num hospital de Chicago, depois de ter sofrido complicações no pós-operatório de uma cirurgia ao coração.O jovem, que ganhou o carinho dos internautas com os vídeos de sincronização labial com celebridades que publicava no Youtube, faleceu depois de ter sido retirado do suporte de vida. A informação foi avançada pelo manager do youtuber à TMZ, citada pelo jornal britânico Daily Mail.Keenan sofria da doença de Maroteaux-Lamy e partilhou com os seguidores, há duas semanas, que ia ser submetido a uma cirurgia ao coração, no dia 15 de dezembro."Para aqueles que perguntam: 15 de dezembro é a data da cirurgia", escreveu na última publicação que deixou na rede social Instagram, a 12 de dezembro.O jovem tornou-se um fenómeno da Internet e trabalhou com várias caras conhecidas ao longo da carreira. Em 2011 apareceu ao lado de Jennifer Aniston, num anúncio publicitário.