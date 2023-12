As airfryer que prometem revolucionar os seus cozinhados este Natal. Investir em pratos mais saudáveis custa menos do que imagina

Provavelmente já sabe que as airfryers, ou fritadeiras a ar, são eletrodomésticos que cozinham alimentos por meio de circulação de ar quente. Desenhadas para replicar a textura crocante dos alimentos fritos, sem a necessidade de imersão em óleo, usam um ventilador potente para distribuir o ar quente em alta velocidade em torno dos ingredientes, criando uma camada crocante por fora, enquanto mantém a humidade interna.



Batatas fritas, carne, peixe, legumes e até sobremesas... há um sem número de possibilidades e opções para tornar os seus cozinhados mais saudáveis. Já pensou que neste Natal os sonhos e rabanadas podem ser igualmente saborosos, mas com menos calorias?



Apresentamos algumas opções para comprar um destes aparelhos, cada vez mais fundamentais para quem quer adotar uma alimentação mais saudável. Os principios são os mesmos em todos os modelos, mas as dimensões, potência e design podem fazer a diferença na hora de escolher.



A Ninja Foodi Flex Dual Zone cozinha para um batalhão



Este 'monstro' das fritadeiras a ar adapta-se a cada prato: ou cozinha em duas zonas distintas, ou trasnforma-se numa gaveta grande de 10,4L de capacidade ao remover a divisória. Com a tecnologia dualzone é capaz de cozinhar dois pratos de duas formas diferentes... por exemplo, o frango e as batatas fritas. Tempos diferentes de cozedura, mas finalizados ao mesmo tempo. A capacidade permite cozinhar para cerca de oito pessoas.



Pode cozinhar em duas zonas distintas, ou com a gaveta na capacidade máxima

Cosori 6,2L com janela e iluminação interior



A grande vantagem deste modelo, além da gaveta generosa de 6,2L, é mesmo o facto de podermos controlar o ponto dos alimentos sem ter que abrir a gaveta e perder o calor. Como um forno tradicional, mas com as vantagens das airfryers. Cozinha para 3 a 5 pessoas e vem com uma série de receitas em papel e mais algumas disponíveis online para ter ideias criativas na hora de preparar as refeições.



Este modelo cozinha uma refeição para três a cinco pessoas

Cecotec 5,5L é a mais vendida na Amazon

Com 1700W de potência, este modelo da Cecotec é um dos preferidos dos internautas e é fácil perceber porquê. Possui um termóstato para regular a temperatura de 80ºC a 200ºC e inclui um kit de acessórios de silicone para ajudar na criação de receitas e manuseamento dos ingredientes. Tem acabamentos em aço inoxidável escurecido, para maior resistência e durabilidade e uma proteção contra o sobreaquecimento.



Os acabamentos em inox escurecido foram pensados para uma maior resistência e durabilidade

Moulinex 3L é compacta, funcional e barata





Esta airfryer tem 1300 W de potência e prepara refeições ou acompanhamentos para 1 a 4 pessoas. O design compacto foi concebido para economizar espaço na sua bancada, mas também uma popuança de energia até 70%, quando comparada com um forno convencional. A cesta é em material antiaderente e está preparada para ir à máquina de lavar loiça . O painel digital de controlo é simples e intuitivo.



O design simples e compacto foi pensado para economizar espaço na bancada da cozinha

Se a cor for importante esta Fabuletta tem várias à escolha



A gaveta da Fabuletta tem uma capacidade de 4L, o que pode ser suficiente para preparar algo a pensar entre 2 a 4 pessoas. Tem 1600W de potência e cozinha até uma temperatura de 230ºC. O que a pode diferenciar na hora da escolha é que existe em seis cores diferentes, talvez aquela que anda mesmo à procura para fazer um 'match' perfeito com o design da sua cozinha.



Ao escolher este modelo pode fazer um 'match' perfeito com o design da sua cozinha

