As peças de roupa que não se pode esquecer para uma escapadinha na neve

Este gorro básico da Decathlon foi concebido para esquiadores e está em desconto

Ver preço



Esta balaclava pode ser usada de várias formas e protege a cabeça e a cara

Ver preço

Um passeio até um destino de neve pode ser algo memorável. Dias de descontração, em clima romântico, em família ou com os amigos mas que devem ser acompanhados do vestuário adequado. Não ir preparado com roupas quentes e impermeáveis e formas de proteger as mãos, os pés e a cabeça podem resultar num pesadelo. Felizmente há várias soluções à distância de um clique para que nada falte nessa escapadinha.Ninguém duvida da importância de manter o calor na cabeça perante as condições adversas. Não descure um bom gorro ou outra forma de se proteger.

Um bom casaco faz toda a diferença

Talvez sejam as peças mais importantes quando se fala de inverno. Na neve não é exeção. Escolha um bom casaco, sobretudo quente e impermeável.



Este modelo à venda na Amazon tem pêlo quentinho por dentro e proteção impermeável. Os vários bolsos são bastante práticos

Ver preço



Este modelo à venda na Decathlon combina elegância e conforto. A gola subida e o capuz ajudam a manter a temperatura no pescoço e na cabeça

Ver preço

Temperatura junto ao corpo

Camisolas e calças térmicas funcionam como uma segunda pele em climas mais adversos. Não tenha dúvidas que usar, ou não, um destes complementos vai fazer a diferença no conforto que vai sentir ao sair para a rua.



Esta camisola térmica foi concebida para praticantes de desportos de inverno. Também existe em branco

Ver preço



Proteção acrescida para as pernas com umas calças térmicas como estas à venda na Decathlon e que foram pensadas para esquiadores

Ver preço



Estas calças além de quentes são impermeáveis e garantem também proteção contra a chuva e a neve

Ver preço



Um casaco polar é o complemento ideal quando pensar escolher a roupa para dias mais frios, mas descontraídos

Ver preço

Mãos e pés bem quentinhos

É nas extremidades do corpo que o frio se começa a fazer sentir no primeiro momento. Bem saberá que ter as mãos ou os pés frios até condiciona as nossas ações... escolha um bom calçado e já agora umas boas luvas.



Estas botas impermeáveis em estilo clássico têm pêlo por dentro, sola antiderrapante e existem em várias cores

Ver preço



Estas luvas térmicas estão preparadas para que não deixe de fazer as suas tarefas só porque as tem calçadas. Têm função tátil para poder mexer no telemóvel

Ver preço