Cinco artigos que o vão ajudar a preparar alimentos e a manter a higiene na cozinha

A lâmina fina e afiada permite evitar desperdícios e aumentar a facilidade com que descasca os alimentos

São cinco propostas práticas, que se calhar nunca tinha pensado em comprar, até perceber o quanto lhe podem facilitar a vida na cozinha. Seja para preparar alimentos, seja para manter a limpeza e a higiene do frigorífico.Cortes precisos, eficazes, sem esforço e sem desperdício, aliados a uma grande durabilidade garantida pela formula patenteada da Arcos. Este descascador profissional custa tuta-e-meia e vai mudar a forma como prepara grande parte das frutas e legumes.

Sabonete metálico

Pelo nome já deve estar a fazer perguntas na sua cabeça... Nós explicamos. Não, não limpa a sujidade, mas se tiver este sabonete metálico, feito em aço inoxidável, à mão na bancada da cozinha, basta passá-lo nas mãos e em água corrente para retirar os odores mais incómodos das mãos como peixe, alho, cebola, caril, entre outros...



Esta peça elimina os odores mais desagradáveis das mãos

Pinça modeladora

Se gosta de consistência e uniformidade quando faz croquetes, almôndegas ou pasteis de bacalhau, esta pinça ajuda a fazer a forma perfeita no momento da preparação. Vem com três formatos diferentes para uma variedade de cozinhados. Até para moldar na perfeição o arroz para o sushi esta pinça pode ser um 'must have'.



Croquetes, almôndegas ou pastéis de bacalhau sempre com a forma perfeita

Vaporizador de micro-ondas

Tem a cara de uma senhora zangada, mas não se preocupe que ninguém lhe vai ralhar, antes pelo contrário. Este utensílio enche-se com água e ao colocá-lo no micro-ondas em funcionamento vai vaporizar as paredes interiores para que depois seja mais fácil limpar e eliminar restos de gordura e de comida.



Ao vaporizar o interior do micro-ondas, a limpeza fica muito mais facilitada

Kit limpeza do frigorífico

Acabar com os cheiros por vezes desagradáveis do frigorífico e ver-se livre o gelo acumulado fica mais facilitado com este kit de limpeza composto por 8 acessórios: entre os quais espátulas para raspar o gelo, escovilhões e cabos flexíveis para chegar a todos os recantos onde possa haver bolor ou gordura acumulada. Tem ainda uma seringa e uma mangueira para injetar água quente no circuito por forma a acelerar a descongelação.



Limpar o frigorífico ajuda a manter a qualidade dos alimentos. A tarefa é mais fácil com este kit

