Confortáveis e com estilo! Ténis das grandes marcas para usar no dia-a-dia

A recriação de um clássico intemporal que está a fazer furor entre os adeptos deste tipo de calçado. Inspirados no universo do basquetebol, tornaram-se num ícone urbano. Brancos, simples, ou com detalhes em cor, a escolha é variada.





Os 550 da New Balance ganharam uma nova alma com a redefinição ao estilo urbano e descontraído

Ver preço

Se é adepto de um calçado mais confortável, sem pôr em causa o estilo, este artigo é para si. Os ténis são tendência de moda há muitos anos e, felizmente, vieram para ficar. As grandes marcas assumem cada vez mais uma posição de destaque na hora da escolha, pois além do estilo e da notoriedade dão garantias de qualidade e durabilidade. Seja para o dia-a-dia, ou para os momentos de descontração, a leveza que uns bons ténis proporcionam deixam mais fácil a tarefa da escolha pelo género mais desportivo... depois, é tudo uma questão de gosto.

Nike Court Vision Low

Um design retro que combina na perfeição com as exigências de conforto e estilo casual com este modelo da Nike, ideal para o dia-a-dia com a diferenciação através do detalhes coloridos.



Os Court Vision Low são um modelo transversal da marca americana

Ver preço

Puma Trinity Lite

A parte superior em malha e a sola ultra confortável fazem deste modelo da Puma a escolha ideal o melhor de dois mundos: estilosos para usar num look mais casual ou calçado ideal para ir ao ginário. Este modelo está disponível em várias cores nos vários detalhes que lhe conferem uma personalidade única.



Multifacetados, estes ténis da Puma combinam com um estilo mais descontraído

Ver preço

Vans Filmore

Do universo do skate para os pés de milhões de pessoas em todo o Mundo. A Vans tem modelos transversais a todos os gostos e idades. Estes Filmore apresentam a linha da marca na sua vertente mais básica, com detalhes em lona e camurça. Também estão disponíveis em várias cores, mas o preto é mesmo a imagem de marca.



Os Vans ganharam adeptos e notoriedade em todo o mundo pelo estilo inspirado no universo do skate

Ver preço

Adidas Advantage

Simples, práticos, dão bem com tudo. Este modelo é um dos mais populares da Adidas e é fácil perceber porquê. Um estilo urbano, moderno e com conforto assegurado. Uma compra muito fácil para qualquer coleção de ténis que se preze.



Um dos modelos mais simples, mas também mais populares da famosa marca desportiva alemã

Ver preço