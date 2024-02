Cozinhe como Jamie Oliver com este conjunto de frigideiras da Tefal

ideal para servir diretamente na mesa . Obviamente são anti-aderentes, para facilitar a preparação de alimentos e a limpeza, e muito duráveis, graças ao



As frigideiras da Tefal assinadas por Jamie Oliver são de alta qualidade

Cozinhar com segurança

Pode saber quando a frigideira atingiu a temperatura ideal para cozinhar quando a ampulheta Thermo-Signal no centro da frigideira desaparece. Isso acontece no ponto certo para começar a receita. São compatíveis com fogões a

gás, elétrico, vitrocerâmica e indução, graças à tecnologia integral Themo-fusion, que distribui um calor uniforme para resultados eficientes.

A pega de estilo profissional em aço inoxidável foi desenhada para lhe oferecer uma aderência segura e poder ir ao forno até 210 graus, para completar os melhores pratos.



Carismático, divertido, defensor e promotor da cozinha simples e saudável, Jamie Oliver é uma das caras mais famosas da gastronomia internacional. Autor de um sem-fim de programas de televisão, livros de cozinha e dono de cadeias de restaurantes, este chef inglês ajudou na conceção e desenvolvimento deste conjunto de frigideiras que vão elevar os seus cozinhados a outro nível.revestimento reforçado com partículas de titânio.Este conjunto de frigideiras assinado por Jamie Oliver já teve mais de 13 mil avaliações de compradores na Amazon e conta com uma classificação 4,4 num máximo de 5 estrelas. Uma compra segura.