Esta proposta da linha 'premium' King C. Gillette possui uma roda de precisão com 40 ajustes de comprimento e 2 pentes, para que tenha total versatilidade para desenhar a barba exatamente como quer. Lâminas afiadas que duram uma vida inteira! Quando terminar, basta limpá-lo em água corrente. Quer tenha a barba curta ou comprida, o aparador de Barba King C. Gillette PRO, desenhado em parceria com a conceituada marca Braun é tudo o que precisa para cuidar melhor da sua aparência.





Os 40 níveis de ajuste dão liberdade total ao utilizador para aparar e desenhar a barba com toda a liberdade

Ver preço



Carga duradoura e estável

O kit chega com o aparador do momento, dois pentes para ajustar aos vários comprimentos de barba, uma escova para pentear como quiser! Pode utilizar o aparador de barba durante cerca de 80 minutos com uma carga completa, sem perda de desempenho. É totalmente lavável e vai revolucionar os seus cuidados diários. Os compradores online dão-lhe uma avaliação de 4,4 estrelas, em cinco possíveis, muito graças à excelente relação qualidade/preço.



Complete a sua linha de cuidados

Nos cuidados de hidratação e limpeza da pele e da barba, a linha King C. Gillette também oferece várias soluções aos homens que querem um visual cuidado e harmonioso.





O creme hidratante da linha King C. Gillette é adequado para o rosto e para a barba e tem vitamina B3 e do complexo B5

Ver preço



O kit de viagem King C. Gillette tem um gel para barbear, uma loção de limpeza e um bálsamo para a barba

Ver preço