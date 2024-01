Pequenas reparações podem significar grandes dores de cabeça se não tivermos a ferramenta adequada à tarefa. O que este artigo vem fazer é, essencialmente, resolver grande parte dessas preocupações. A mala de ferramentas Mannesmann M29166 é um conjunto de chaves e pontas de chave de fenda, que apesar de suas dimensões compactas, apresenta uma grande variedade de elementos e soluções. Ao todo são mais de 130 peças, por um preço que não se arranja todos os dias.





O kit vem numa prática mala de plástico resistente com divisórias para uma arrumação perfeita

Ver preço

O conjunto inclui soquetes (que vão do número 4 ao 14), chave para inserir todas as cabeças e catraca com cabo ergonómico. Estão ainda incluídas uma grande variedade de pontas para chaves de fenda planas, estrela, torx, torx H e hexagonal. O kit de ferramentas é completado por um adaptador de chave de fenda de ¼", sete chaves Allen, um extensor de catraca de ¼", entre outras. Tudo vem acondicionado numa mala em plástico rígido e resistente, com divisórias organizadoras para ter a ferramenta certa sempre à mão, seja em casa, ou no carro. Ao todo, o conjunto e a mala pesam apenas 1,5kg, o que torna também muito fácil a tarefa de o transportar. O sucesso desta mala de ferramentas é atestado pelas (impressionantes) mais de 38 mil avaliações de compradores na Amazon, com uma classificação média de 4,5 estrelas em 5.