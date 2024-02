Foram desenhadas para instalar no interior dos armários, mas a sua utilização é muito mais abrangente. Disponíveis em branco natural, ou em branco quente com um tom mais amarelado, estas lâmpadas de 23 centímetros são compostas por 36 LED para criar um ambiente luminoso em qualquer recanto. Possuem um sensor de movimento que as acende automaticamente quando detetam a presença de alguém entre três a cinco metros de distância e podem significar uma nova solução, além dos armários, na casa de banho, escadas, garagem, corredores, etc... Quando deixam de detetar movimento, pura e simplesmente apagam-se sozinhas para evitar gastar bateria desnecessariamente.