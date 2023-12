Estão na moda e custam menos do que imagina. Quatro gira-discos para matar saudades do vinil por menos de 100 euros

Este modelo estilo retro está disponível em várias cores

O aspeto de mala vintage permite a portabilidade deste gira-discos

Simplicidade nas linhas estéticas marcam este modelo 'faça você mesmo'

LP, singles e maxi foram muito populares até ao surgimento de outros formatos, mas ainda hoje, em plena era digital, o vinil é considerado uma das formas mais genuínas de ouvir música, não só pela qualidade do som analógico, mas por tudo o que envolve o objeto, tal como as verdadeiras obras de arte em que se tornaram algumas capas de álbuns verdadeiramente icónicos na história da música.Ouvir um vinil é como apreciar um quadro num museu. Se é um melómano ou se quer fazer um brilharete para os seus familiares e amigos, aqui estão algumas propostas para voltar a ter um gira-discos em casa por menos de 100€. Aquele canto da sala vai voltar a ter uma magia própria… e já agora, contamos-lhe um segredo… todos têm ligação Bluetooth, para que use também a sua biblioteca digital em pleno.De aspeto retro, este gira-discos tem colunas stereo incorporadas, mas é possível ligá-lo a uma coluna externa a partir da entrada RCA . Está disponível em cinco cores diferentes, desde o preto aos tons da madeira e não falta a essencial tampa anti-pó removível. A velocidade máxima é de 45 RPM (Rotações Por Minuto).Este gira-discos vai fazer o maior sucesso em cima do aparador da sala, ou quando chegar a casa de amigos. Quando fechado tem a forma de uma mala vintage e é facilmente transportável . Pode ainda converter os seus vinis para um formato digital através deste aparelho. Esta disponível em sete cores e tem três velocidades de reprodução: 33,3 / 45 e 78 RPM.Mais simples impossível: cor única (em preto ou castanho-claro), pequeno e discreto, mas preparado para o essencial: tocar vinis e reproduzir a sua biblioteca digital através da ligação Bluetooth. A maior particularidade? Chega desmontado e vai ter que juntar as peças , mas garantimos que é como se fosse um lego para adultos.

VIFLYKOO



A base em madeira foi criada com um design exclusivo anti-ressonância para minimizar a vibração e reproduzir música através dos discos de vinil de forma mais suave. Também com este modelo pode converter os seus preciosos discos em ficheiros digitais de formato MP3.



Base em madeira tem design anti-vibração para uma audição mais fluida

