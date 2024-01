Estas grelhas elétricas vão dar nova vida às suas sandes, tostas e cozinhados

Haverá alguém que não goste de uma boa tosta? Dificilmente. Simples, mistas, ou mais criativas e complexas, uma sandwiche feita numa tostadeira ganha sempre uma alma especial e faz as delícias de miúdos e graúdos. Deixamos algumas sugestões de tostadeiras e grelhas elétricas para elevar a forma como prepara estes lanches, petiscos, ou mesmo refeições completas.

Cecotec Rock'nToast

A superfície anti-aderente em forma de grelha é útil não só para tostas e sandwiches, mas também para cozinhar rapidamente hambúrgueres, filetes ou outros alimentos que fiquem bem numa grelha quente. Tem 800W de potência.





Prática e de pequenas dimensões, esta tostadeira prepara duas sandwiches em simultâneo

Russell Hobbs 3 em 1

Multifacetada e com acessórios para várias possibilidades de utilização. Vem com três placas anti-aderentes diferentes para ser usada como grelha, para tostas ou waffles. Estes acessórios trocam-se muito facilmente, apenas com um clique, e são laváveis na máquina da loiça.



Este modelo Russell Hobbs é um tudo-em-um da preparação de lanches e petiscos

Ufesa PR100

Pouco maior que uma tostadeira convencional tem a grande vantagem de poder ser usada como grelha elétrica dupla, já que abre a 180 graus, trasnformando-se num autêntico barbecue caseiro. Se prefeir, pode usá-la como prensa e tostar os seus petiscos. Tem 1000W de potência e pegas seguras que nunca aquecem para evitar queimaduras. Pode ser arrumada na horizontal ou na vertical.



Além de fazer as melhores tostas esta Ufesa tem 1000W de potência e pode ser usada como grelha elétrica

Cecotec Rock'nGrill

A grande vantagem deste grelha elétrica passa pelo compartimento de recolha de gorduras para tornar mais fácil a limpeza do aparelho. A placa superior é flutuante e adapta-se à altura dos alimentos colocados na grelha inferior para uma prensa ideal.





Pode preparar tostas ou grelhar alimentos nesta grelha elétrica com compartimento de recolha de gorduras

