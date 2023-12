Estas são as mantas elétricas mais desejadas para combater o frio

As generosas dimensões (1,80x1,40) chegam para aconchegar toda a família

Ver preço

Afaste os mitos de que não são seguras, ou que não acrescentam nada a um vulgar cobertor... é a mais pura falácia. As mantas e cobertores elétricos elevam a um outro nível o conforto e a temperatura sentidas nas tardes e noites mais frias de inverno. Seja no sofá, numa maratona de filmes e séries, ou na cama durante o sono, esta peça vai tornar-se certamente uma das suas favoritas. Há vários tamanhos, padrões e materiais. O difícil vai ser escolher.O padrão axadrezado vai ficar a matar com o seu sofá, mas também a pode usar na cama. As dimensões generosas (1,80X1,40) chegam para aconchegar toda a família. O controlo dos seis níveis de temperatura é feito por um prático comando em LED. Aquece em apenas 5 minutos e está preparada para um baixo consumo de energia

Almofada de aquecimento

Preparada para zonas mais localizadas, esta manta é ideal para o colo, as costas, ou a zona cervical. O conforto do calor terá também um fim terapeutico e pode regular a temperatura até 60ºC, por períodos de 30 a 120 min.



Ideal para um calor mais localizado, esta mini manta também pode ser usada como almofada

Ver preço

Cosi Home ultrasuave

Segura e muito aconchegante. O tecido suave faz desta manta térmica um produto 'premium' do aquecimento caseiro. Tem nove níveis de calor ajustável e temporizadores reguláveis até 9 horas de utilização. Outra das grandes vantagens é ser lavável na máquina a 30ºC após a remoção do comando e do cabo.



Um cobertor 'premium' vai tornar a sua casa um lugar mais quente e aconchegante

Ver preço