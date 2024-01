Este candeeiro inteligente cria os ambientes perfeitos e está com 30% de desconto

sensor inteligente, basta um toque na parte superior para também controlar as suas funcionalidades, que também pode gerir através da aplicação para telemóvel, consoante a atmosfera pretendida... um ambiente mais luminoso e alegre, ou um cenário mais relaxante de luz mais ténue na hora de descansar.





É possível controlar o Meross pelo toque, pelo telemóvel, ou pelos assistentes de voz

Cor e brilho

Se não tem um assistente de voz, não se preocupe porque o Meross funciona de forma independente, mas com várias possibilidades de gestão. É ideal para o quarto, mas também para a sala ou escritório, as várias possibilidades de dinamismo e intensidade de luz fazem desta peça um criador de ambientes por excelência devido ao espectro de 16 milhões de cores RGB. Através da Meross App para Android e iOS o funcionamento total do aparelho pode ser programado e definido de forma remota, basta que tenha uma ligação WiFi que detete o candeeiro.

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Há quem diga que são um capricho, nós acreditamos que são a forma ideal de criar o ambiente perfeito. Os candeeiros inteligentes têm uma infinidade de possibilidades, e quando usados para acompanhar as nossas rotinas são um parceiro de conforto e bem-estar. Este modelo da Meross está atualmente com um grande desconto, mas as vantagens não se ficam pelo preço.