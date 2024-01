Manter a qualidade do ambiente interno da nossa casa no inverno pode ser um desafio. Locais muito húmidos representam um risco acrescido para a saúde, podendo potenciar problemas respiratórios, por exemplo. Reduzir a humidade excessiva torna-se assim um imperativo e um desumidificador é solução mais simples para mitigar a exposição a esses riscos. Seja para colocar num quarto, na sala, ou mesmo no WC, estes aparelhos são fáceis de usar e muito práticos, tal como este Cecotec BigDry 2000 Light Black, o mais vendido pela Amazon, que está com um preço reduzido





Trabalha silenciosamente e com um consumo mínimo de 23 W para economizar na conta da luz

Os 300 ml/dia de capacidade de desumidificação e um reservatório amovível com capacidade para 600 ml dão-lhe a agilidade necessária para para divisões até 20 m2. Quando atinge a sua capacidade de armazenamento desliga-se sozinho para evitar transbordos. O consumo energético é de apenas 23 W para economizar também na conta da luz. Por pesar apenas 900 gramas é facilmente transportável entre as várias divisões da casa e promete um funcionamento silêncioso, sendo adequado até para ficar ligado num quarto durante as suas horas de sono. O design elegante, com linhas suaves e uma iluminação discreta são os outros trunfos deste verdadeiro aliado para o conforto da sua casa e para a sua saúde.