Este é o guarda-chuva mais vendido pela Amazon e promete tornar-se um aliado perfeito contra o mau tempo

As tiras refletoras na ponta do guarda-chuva garantem a sua visibilidade em dias mais adversos

O rebordo deste guarda-chuva é composto por uma fita refletora, que indica a sua presença mesmo em momentos de pouca luz e visibilidade, quando caminha em ruas movimentadas, ou junto ao trânsito. Ultra-resistente à água e ao vento, é construído em liga de alumínio resistente o suficiente para as alturas de vendaval. Fechado ocupa pouco mais do que 30 centímetros, mas quando aberto, a estrutura de 10 varetas garante proteção a uma envergadura de 1,20 metros, suficiente para abrigar o seu utilizador da chuva. Embora seja mais indicado para o clima chuvoso, o tecido impermeável também garante proteção contra os raios UV nos dias de sol.









Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Por ser um guarda-chuva invertido ao recolher tem várias vantagens, mas a principal em relação a este sucesso de vendas da Amazon é o facto de se abrir e fechar apenas com um toque num botão, o que evita constrangimentos ao entrar e sair do carro ou de casa nos dias mais chuvosos. Ao fechar-se a zona molhada fica recolhida no interior e evita salpicos na mala, ou no carro... embora também seja fornecido com a habitual bolsa de transporte para quando está fechado. Está disponível em seis cores diferentes