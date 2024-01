Este é o robot de cozinha que faz tudo o que os mais famosos fazem, mas custa um quarto do preço

O robot de cozinha Cecotec Mambo 11090 está equipado com uma avançada tecnologia de cozedura que lhe permitirá preparar qualquer prato que possa imaginar com o premir de um botão. Com as suas 37 funções pré-programadas, incluindo cortar, misturar, cozinhar no vapor, amassar e muito mais, cozinhar será mais fácil do que nunca ... Mas a grande vantagem do Mambo é outra:



O Cecotec Mambo 11090 está com uma redução de preço histórica na PC Componentes

Ver preço

Se gosta de aprimorar os seus cozinhados, poupando tempo e dinheiro, de certeza que sabe que os robots de cozinha vieram revolucionar muito da forma como cozinhamos e fez dos mais desajeitados autênticos chefs de renome.muitos destes aparelhos custam largas centenas, ou mesmo milhares de euros. Esqueça essa ideia. O Cecotec Mambo 11090 faz tudo o que os mais famosos e reconhecidos do mercado fazem, mas a um preço muito mais em conta. Nem tem comparação.

Eficácia e poupança

Pode ajustar a temperatura, o tempo e a velocidade para criar as suas próprias receitas e libertar a sua criatividade culinária. Além disso, o Mambo 11090 foi concebido para poupar tempo e energia, graças à sua capacidade de cozinhar vários pratos ao mesmo tempo e ao seu eficiente sistema de cozedura que utiliza o mínimo de energia possível. E depois de cozinhar, o seu recurso de autolimpeza tornará a limpeza mais fácil do que nunca. Ocupa menos espaço que outros robots, mas oferece a mesma capacidade no copo (3,3L).

Graças ao extenso livro de receitas do Mambo, nunca lhe vai faltar a criatividade, também devido ao auxílio da aplicação para telemóvel, onde pode, por exemplo, indicar os ingredientes que tem disponíveis e receber sugestões da própria app.

Tem balança integrada e até é possível cozinhar sem tampa na velocidade 0. Entre os acessórios incluídos estão a colher MamboMix, o cesto de fervura, borboleta, vaporizador de dois níveis e uma espátula.