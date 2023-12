Este é o telemóvel mais vendido pela Amazon e o preço explica muito do sucesso

Este modelo vendeu mais de duas mil unidades no último mês na Amazon

O sucesso está provado pelas mais de duas mil vendas no último mês na maior plataforma de e-commerce do Mundo. O Redmi Note 12 Pro é um 'best seller' na Amazon e muito se deve às características deste modelo da gigante chinesa da tecnologia, que ganha cada vez mais adeptos. Preparado para a tecnologia 5G, este telemóvel disponível em preto tem 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno para uma infinidade de aplicações, fotografias e vídeos. Corre a versão mais recente do sistema operativo Android e outra das grande vantagens é a bateria de grande capacidade, o que garante um dia completo de utilização sem sobressaltos.

Fotografias de alta qualidade num ecrã de grande resposta

Vem equipado com um set de câmaras fotográficas bastante competentes, sendo a principal alimentada por um sensor de 50MP. Destaque ainda para a lente grande angular que fotografa num campo de visão a 119 graus, estando assim preparado para captar grandes imagens em várias condições de luz e espaço. Pesa apenas 187 gramas tem no ecrã AMOLED com resposta a 120Hz um dos detalhes mais impressionantes.