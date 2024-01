alumínio fundido e a cor clara acrescenta um toque de elegância. Em comparação com as panelas tradicionais, este material aquece de forma mais uniforme promovendo a sua eficácia e está isento de substâncias nocivas. Está com 15 por cento de desconto na Amazon e garantimos que não é nada 'carote'.





Este trem de cozinha é um autêntico sucesso de vendas. Mais de mil unidades vendidas na Amazon no último mês

Prático e universal

Graças ao cabo removível e intercambiável num só clique, até na hora de cozinhar este sistema ajuda a maximizar o espaço que cada peça ocupa no fogão... que também pode ser de qualquer tipo, já que este conjunto de cozinha está preparado para os bicos mais tradicionais a gás, mas também para placas vitrocerâmicas ou de indução. As frigideiras e panelas podem ainda ir ao forno e o material também é seguro para guardar no frigorífico, por exemplo, os alimentos cozinhados em antecipação sem necessidade de sujar outro recipiente. Graças às tampas herméticas fornecidas no conjunto estarão bem acondicionados no frio. Não menos importante: também pode ir à máquina de lavar.

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Encontrámos o parceiro ideal para os seus cozinhados. Este trem de cozinha da Carote é composto por 11 peças muito práticas e que graças ao sistema de pega amovível é muito fácil de arrumar nos armários, ou de colocar no frigorífico para conservar os que sobrar das suas refeições. O conjunto