É uma daquelas tarefas domésticas pelas quais poucos morrem de amores. Passar a ferro pode ser a especialdiade de alguns, mas para muitos mais, acreditamos nós, é um martírio. Com este pequeno e prático ferro vertical, deixar a roupa em condições pode ficar muito mais fácil. Graças ao fluxo de vapor, o calor penetra muito mais facilmente na roupa enrugada e é eficaz em vários tecidos. É bastante prático para levar numa viagem e dar o toque necessário em roupas que ficaram demasiado tempo dentro de uma mala, ou naquele fato que fica muito tempo no roupeiro . Deixa a roupa em condições em poucos minutos. Até no escritório, antes daquela reunião mais importante pode aprimorar o visual e desfazer-se dos vincos da camisa.