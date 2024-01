Este repetidor custa menos de 20 euros e promete acabar com os problemas de sinal de WiFi em sua casa

Este repetidor de sinal é um sucesso entre os internautas. Vendeu mais de três mil unidades no último mês

Ver preço

Eficácia e poupança

Com este aparelho vai conseguir ligar todos os dispositivos domésticos em simultâneo. Graças às quatro







Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

"Fácil de instalar e terminou com as zonas mortas de rede em minha casa. Recomendo". É desta forma que um dos quase 13 mil compradores que deixou opinião no site da Amazon descreve a sua satisfação com este repetidor de sinal de WiFi. Por vezes a eficácia dos routers das operadoras deixa muito a desejar, sobretudo em casas e divisões maiores, onde a distância ao ponto de conexão pode afetar e muito a qualidade da rede. Com este aparelho o sinal é repetido podendo chegar mais longe e com menores perdas de velocidade. antenas de alto ganho de 3dBi e alta penetração, proporcionam um sinal WiFi mais forte, rápido e estável, para desfrutar da transmissão de vídeos em HD sem demoras, jogos online,videochamadas e navegação na Web sem interrupções. A configuração é feita de forma muito simples através do telemóvel e depois basta desfrutar de uma rede sem fios mais eficaz e que chega a todos os cantos da casa.Só falta falta falar de uma das melhores características deste produto: o preço. Na Amazon está com um campanha de desconto e fica por menos de 20 euros . Só no último mês foram vendidas mais de três mil unidades.