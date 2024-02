Estes artigos melhoram a sua postura para trabalhar ao computador! Duas soluções simples que vão trazer mais conforto e saúde

Suporte para portátil



O ajuste de seis posições pode ser regulado para a altura e ângulo ideais para si, corrigindo a posição em que está sentado e como escreve, aliviando de imediato a tensão no pescoço ou a dor nas costas.

Este suporte é feito de liga de alumínio firme e estável, sendo ajustável para computadores de 8 a 16 polegadas de ecrã.

A base antiderrapante garante segurança na utilização e ao elevar o computador também ajuda a dissipação do calor. É totalmente dobrável e pode guardá-lo na mala ou mochila onde transporta o portátil, para estar sempre disponível.





O suporte tem seis posições de ajuste de altura e ângulo. É dobrável e fácil de levar para todo o lado

Ver preço

A função de inclinação traseira de 90 ° a 115 ° desta cadeira de escritório pode ajudá-lo a esticar as pernas cansadas e relaxar o seu corpo quando o sentir mais rígido e tenso. Giratória para liberdade de movimentos e com as costas em malha respirável e suporte lombar graças ao formato em S, esta Melokea é uma cadeira ergonómica ultra-confortável e ajuda a aliviar as incómodas dores de costas enquanto trabalha. O apoio de cabeça também é muito confortável... e o melhor de tudo é que está em promoção.





A cadeira ergonómica tem as costas em forma de S para reforçar o apoio cervical e lombar

Ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Após algum tempo ao computador é normal sentir cansaço ocular, cervical e lombar. Muitas vezes é apenas uma questão de postura, mas com gestos e mudanças simples pode evitar lesões, um desgaste mais acentuado e conseguirá trabalhar e estar durante mais tempo em frente ao computador com uma melhor sensação de conforto. Estes são os dois artigos que podem potenciar essa melhoria acentuada na sua saúde.