Estes casacos de inverno vão ajudar a combater o frio e a manter o estilo em todas as ocasiões

Blusões, sobretudos e parkas são das peças de vestuário que mais nos acompanham nesta altura do ano. O frio faz-se sentir e precisamos manter o corpo quente e confortável. Espreite as propostas que encontrámos para que possa comprar um novo casaco, ou blusão, que o deixe preparado para a diminuição das temperaturas. Com um estilo mais formal para o trabalho, casual para sair com a família e os amigos, ou até para um programa mais desportivo, temos a certeza que o casaco novo que procura pode estar nesta lista que apresentamos.



Kefitevd

Este casaco é à prova de tudo. Resistente à água e ao vento tem ainda um forro polar térmico para mantê-lo aquecido e confortável em climas mais frios. O estilo também faz dele uma proposta adequada para desportos de inverno ao ar livre. Os vários bolsos são muito práticos para levar todos os seus acessórios sem preocupações.



Um casaco multifacetado e apropriado para as condições de frio mais rigorosas

Ver preço

Springfield

Um blusão acolchoado simples e discreto que vai bem em todas as ocasiões. Está disponível em preto em castanho. Prático para o dia a dia, confortável para uma saída com os amigos ou a família.



Este modelo da Springfield está disponível em duas cores: preto e castanho

Ver preço

Sobretudo Lefties

Para um estilo mais cuidado e formal, este casaco de decote afunilado conta com bolsos laterais e um interior à altura do peito. O interior do casaco é forrado e acrescenta conforto nos dias mais frios. É uma peça versátil e cómoda que permite um uso em diversas ocasiões.





O decote afunilado confere estilo, e o interior forrado acrescenta conforto a esta proposta da Lefties

Ver preço

Supply & Demand

Uma proposta para um estilo mais urbano, este casaco Nikol Puffer para homem da Supply & Demand é confeccionado em poliéster liso com enchimento de poliéster reciclado para um calor extra. Apresenta um fecho de correr completo e um capuz para uma cobertura total a pensar na chuva ou no frio mais agreste.





O modelo à venda na JD Sports é pensado para um estilo mais urbano e uma proteção contra o mau tempo

Ver preço



Este casaco em tecido polar sherpa é um companheiro perfeito para os dias mais descontraídos, sem a formalidade do trabalho ou do look mais cuidado. O fecho de correr frontal e os bolsos são os elementos que tornam este casaco um acessório muito prático , além de ser bastante quentinho.



O polar sherpa confere um calor e conforto adicionais numa proposta para momentos mais descontraídos

Ver preço