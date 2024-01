Estes headphones da Sony estão com mais de 40 por cento de desconto e são espetaculares no estilo e no som

Estilosos e com uma excelente relação qualidade/preço. O resumo é fácil de fazer, mas nada como perceber que estes headphones valem mesmo a pena. O Digital Sound Enhancement Engine potencia um desempenho mais autêntico quando usados para ouvir música e pode até adaptá-los conforme preferir com as definições do EQ na aplicação Sony | Headphones Connect, para uma experiência de audição personalizada. Com uma autonomia de bateria até 50 horas pode esquecer a preocupação do carregamento durante vários dias, mas se for apanhado de surpresa, saiba que têm uma opção de carregamento rápido de 3 minutos que lhe oferece uma hora e meia de tempo de audição. O desempenho e a qualidade estão espelhados nas mais de 9 mil avaliações com uma classificação de 4,6 no site da Amazon, onde os pode comprar com um desconto superior a 40 por cento.



Vai conseguir um som maís nítido e chamadas de maior qualidade com este modelo

Chamadas nítidas e conectividade avançada

Além de poder ouvir música, estes Sony WH-CH520 têm microfone incorporado que permite a realização de chamadas em modo mãos-livres e funciona igualmente bem para participar numa aula on-line ou reunião de trabalho. Podem ser emparelhados por Bluetooth a dois dispositivos em simultâneo para sua comodidade, por exemplo, quando recebe uma chamada, os seus auscultadores detetam o dispositivo que está a chamar e ligam-se ao dispositivo certo automaticamente.

O design além de elegante, é também criado para uma utilização fácil. Os auriculares leves e giratórios podem ser facilmente colocados e removidos, enquanto a banda para a cabeça é ajustável, a almofada e a proteção macia das orelhas oferecem conforto durante todo o dia. Têm ainda uma função de conectividade rápida aos assistentes de voz da Google e da Apple, conforme o sistema operativo do seu telefone: clique duas vezes no botão do meio para ativar o Google Assistant (Android) ou Siri (iPhone) para obter ajuda sem interromper o que está a fazer.